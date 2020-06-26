Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице растет число детей, у которых выявлен коронавирус.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 41 117 случаев COVID-19, скончались 1086 человек, 18 299 пациентов выздоровели.

«Увеличивается число детей, которые болеют коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей», — сказал Кличко на брифинге в пятницу. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.

Всего за период пандемии в столице Украины заболели 377 детей, 16 находятся в больнице. Самому младшему заболевшему ребенку было всего десять дней. Больше всего, по данным Кличко, болеют дети в возрасте 10-14 лет.

«Число жителей Киева, у которых выявили заболевание коронавирусом, (за сутки — ред.) выросло на 115, один случай летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жителя столицы. На сегодня в нашем городе уже 4724 подтвержденных случая», — сказал Кличко. Он добавил, что из новых случаев коронавируса девять выявлены у медиков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.