Вирус SARS-CoV-2 заставляет человеческие клетки отращивать щупальца с вирусным «ядом» и ими заражать здоровые. К такому выводу пришли сотрудники Калифорнийского университета США во главе с профессором Неваном Кроганом, открыв таким образом дополнительный механизм стремительного распространения болезни в организме человека и высокой скорости заражения окружающих.

Ученые исследовали инфицированные клетки под микроскопом и увидели на них прорастающие щупальцеобразные шипы. Начиненные, как и сама клетка вирусными частицами, эти шипы дотягиваются до соседних здоровых клеток, чтобы заразить их.

– Это настолько зловеще, что вирус прежде чем убить клетки, сначала использует их для заражения здоровых, — говорит Кроган.

По мнению ученых, получившиеся «клетки-зомби» при помощи шупалец, по-видимому, проникают в тела клеток и вводят вирусный яд непосредственно в их генетические командные центры.

– До сих пор исследователи считали, что COVID-19 использует один механизм заражения человеческого организма, — говорит генетик Томского института медицинской генетики Алексей Зарубин. – Как и большинство других вирусов, классический путь их проникновения в организм человека лежит через клеточный рецептор. Затем внутри клетки он размножается, а когда вирусных частиц становится много, — разрушает клетку, вырывается наружу и пускается на поиски следующей жертвы. В случае с COVID-19, по заверениям специалистов Калифорнийского университета, вирус, помимо основного способа применяет дополнительный: проникнув в клетку традиционным путем, он заставляет ее разрастаться щупальцами, которые еще называются филоподиями, и при помощи них проникать в другие клетки. При таком способе распространения уже необязательно наличие на заражаемой клетке специфичного для вируса рецептора, нужен просто контакт, физическая близость здоровой клетки с зараженной. И таким образом вирус может поражать клетки, которые обычно устойчивы к вирусу. «Коварство» SARS-CoV-2 здесь заключается в том, что здоровые клетки имеют с инфицированными одинаковую оболочку, связь происходит легче и быстрее.

Вирус как будто разработал дополнительный способ для обхода крепкой иммунной системы, способной бороться с большей частью вирусов. Возможно, это объясняет тот факт, что коронавирусом порой заболевают совершенно здоровые молодые люди.

– Замечены ли были подобные филоподии у других вирусов?

– Были статьи по поводу появления филоподий у SARS-1 в 2014 году, а также их находили у некоторых других вирусов (герпес, оспа, ВИЧ), но в случае с новым коронавирусом ученые отмечают гораздо бОльшие размеры и разветвленную, древовидную структуру этих щупалец. По их предположению, это и делает вирус более активным и заразным по сравнению с предыдущими.

– В статье говорится, что знание о новом свойстве вируса поможет в будущем найти против него лекарства.

– Если мы найдем белки, которые запускают рост филоподий, то с помощью лекарственных препаратов можем этот рост и заблокировать, тем самым существенно замедлив распространение вируса в организме. Тем самым мы дадим иммунной системы время для того, чтобы самостоятельно справиться с «иноагентом».