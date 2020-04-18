Пожалуй, сегодня не найдется человека, который не прибегал бы к применению разнообразных клеящихся составов для решения разных бытовых, ремонтных, строительных, творческих задач. Благо сегодня существует большой выбор разных видов клея, которые можно использовать для решения сразу нескольких задач, или же, наоборот – для работы с конкретными видами материалов.

Сегодня предлагаем рассмотреть достаточно популярный и широко используемый горячий клей, который давно завоевал признание, и в быту, и в рукоделии. Горячий клей или термо клей – это разновидность силиконового клея моментального действия. Горячий клей представляет собой твердый клеевой стержень, для применения которого необходим специальный инструмент – клеевой пистолет. При помощи нагревательного устройства, клеевой стержень плавиться и дозировано подается из носика инструмента. Купить клеевой пистолет не составит особого труда: инструмент продается в магазинах канцелярских товаров, в магазинах для рукоделия и творчества, а также в строительных магазинах.

Какая польза от горячего клея?

Термо клей имеет очень широкую область применения. Польза или полезность этого клея в том, что его используют для склеивания различных материалов к разным поверхностям, в случаях, когда требуется быстрое и экономное склеивание. При помощи горячего клея можно склеивать такие материалы, как бумага, картон, дерево, пластик, метал, поролон, полиэтилен и даже пенопласт, если приловчиться использовать горячий силиконовый клей таким образом, чтобы он не успевал расплавить хрупкую структуру пенополистирола.

Этот универсальный вид клея не заменим в современном рукоделии. Его активно и успешно используют мастера для изготовления изделий и поделок ручной работы, в которых используются самые разные техники и материалы. Например, при помощи горячего клея можно легко и быстро приклеить стеклянную бусину к деревянной заготовке, или бантик из атласной ленты к ободку для волос. Очень популярен термо клей среди флористов. С его помощью создаются невероятно красивые цветочные композиции, сувенирная продукция, праздничные украшения, разнообразный тематический декор, цветочно-конфетные букеты и много разных поделок.

В решении бытовых задач горячий клей также нашел свое успешное применение. Например, его используют для мелкого ремонта бытовых приборов и предметов мебели. Термо клей идеально справляется со склеиванием трещин на пластиковых корпусах, надежно соединяет между собой деревянные и текстильные элементы мебели и так далее.

Кроме всего прочего, термо клей нашел свое применение в изготовлении упаковочных материалов, воздушных фильтров, в приклеивании этикеток, в производстве памперсов. Это средство на особом счету у создателей микросхем. Кроме того, что горячий клей позволяет соединять самые мелкие детали, он также служит прекрасным средством для изоляции микросхем от влаги, пыли, коррозии.

Без преувеличения, к пользе термо клея можно отнести скорость и надежность склеивания, а также возможность эффективно использовать средство для срочного и мелкого ремонта.

Особенности применения термо клея

Несмотря на то, что работать с клеевым пистолетом достаточно просто, и это под силу даже школьнику, все же стоит соблюдать определенные меры безопасности:

прежде, чем приступить к работе, дайте клеевому пистолету хорошо разогреться. Показателем того, что горячий клей готов к применению будет небольшая капля клея, которая свободно вытекла из носика клеевого пистолета. В процессе работы горячий клей самостоятельно вытекать из носика не должен. Иначе, это может означать, что ваш инструмент неисправен;

работая с горячим клеем, используйте перчатки из непромокаемого материала для защиты рук. Но, даже в перчатках, избегайте прикосновений руками к горячему носику клеевого пистолета, а также к горячему клею;

если в процессе работы вы ощутили неприятный запах горячего клея, немедленно прекратите работу. Качественный термо клей не имеет запаха, а значит и токсических, вредных для организма веществ, пары которых могут быть опасными для здоровья человека;

не спешите извлекать клеевой стержень после выключения инструмента. Дождитесь, пока клеевой пистолет полностью остынет;

использованные или оказавшиеся лишними капли клея нельзя использовать повторно: они могут испортить инструмент;

если горячий клей попал вам на кожу, его следует сразу охладить и снять, обработав кожу средством против ожогов.

В организации рабочего процесса с термо клеем, важно ограничить доступ к месту работы маленьким детям и животным, а также контролировать работу школьников с клеевым пистолетом.