Клавдия Безверхова посетовала, что Максим Моргенштерн намерен забрать ее в Уфу.

Привыкшая к московской жизни Клава Безверхова была обескуражена планами на жизнь своего без пяти минут мужа. Максим хочет жить за городом, за родным городом – Уфой.

«Я ему говорю, что можно тут, в Москве, тоже жить за городом, тут тоже есть дом. Но ему в Москве не нравится, он хочет жить в Уфе. Я не против, но ему только 20 лет, и он привык отвечать пока только за себя. Он говорит, что выбор (ехать с ним или нет) остаётся за мной. Меня это немножко обижает, ведь мы почти семья», – признается девушка.

Безверхова всерьёз слова Максима не воспринимает, и списывает всё на юный возраст парня. Хотя и самой Клаве, напомним, всего 21 год.