По словам Клавдии Безверховой, у неё начинается новый этап в жизни.

Для меня начался новый этап в жизни. Я учусь любить и ценить…… себя💋 я делаю шаги, которые раньше для меня казались нереальными😏 я начала показывать людям своё творчество😺 у меня больше 3000 стихов (3000 было в 2017 году) сейчас я не знаю сколько их😂🙏🏻 у меня есть 2 готовые книги, осталось только напечатать. Я начала показывать людям свои песни и это ещё не все🙈 я начала заниматься собой, ходить в зал и читать лекции по психологии🤪 я хочу меняться, я хочу быть идеальна для того человека, с кем дальше я пойду по жизни 💓 мне 21 год и вся жизнь ещё впереди 👻