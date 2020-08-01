Клавдия Безверхова бросила Максима Моргенштерна и сбежала с телестройки.

Срочно излагаем суть: Клава и Максим расстались, и парень ушел в отрыв с Марсиагой и Бондарь. Клава увидела видео и пригрозила девушкам смертью.

«На проект теперь точно не вернусь. Такого позора я не переживу. С этим человеком я делила кровать. Про этих шл** я вообще молчу… Царствие им небесное и свеча за упокой», — написала Безверхова в своем блоге.

Клава перебила татуировку «Maxim», теперь на ее ключице красуется надпись «Maximum from life».

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