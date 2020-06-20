Клавдия Безверхова рассказала, как они с Максимом Моргенштерном съездили в ЗАГС.

Вчера Клава и Максим ездили в ЗАГС, чтобы назначить дату росписи. В беседе девушка призналась, что позитивные эмоции омрачились некоторыми фактами.

«Меня просто трясло от злости, очередь была просто огромная, мы очень долго стояли. Потом нужно было пошлину оплатить, и только тогда нас запустили. Ещё я не выспалась и было очень жарко, но все равно позитивные впечатления есть», — рассказала Клава.

Всю организацию свадьбы Безверхова планирует взять в свои руки. На данный момент пара планирует отмечать торжество в стриптиз клубе.