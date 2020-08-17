Клавдия Безверхова обратила внимание на Максима Колесникова. Если верить слухам проекта «Дом-2», молодой человек тоже не против построить отношения с одной из ярких участниц проекта. После расставания с Максимом Моргенштерном девушка не стала долго грусть в одиночестве, а обратила внимание на Колесникова, бывшего молодого человека Алёны Савкиной.



Мало кто удивился такому развитию событий, ведь Клавдия всеми силами старается задержаться на проекте, а Максим из-за своей безынициативности и слабого характера вряд ли откажется от такого союза. Их пара и взаимная симпатия только положительно скажутся на жизни в периметре. Это касается как Клавы, так и Максима.



К тому же, со старыми участниками гораздо проще и выгоднее строить отношения, чем пытаться сблизиться с новенькими ребятами. Многие зрители и окружающие уверены, что Клава сможет поддерживать искру в отношениях, за счёт чего они вдвоём смогут выбиться в категорию топовых участников телепроекта «Дом-2».