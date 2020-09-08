Клавдия Безверхова рассказала о своём побеге из периметра телепроекта.

Я была вся в крови

В понедельник мы с Брауном подходили к ведущим и договорились, чтобы меня номинировали, потому что я хотела домой. Меня поставили в номинацию и я должна была уйти, но странным образом снова осталась здесь. Наверно это из-за того, что я месяц не пила и в пятницу перед голосованием решила оторваться. В этот день я избила Моргенштерна, лезла целоваться, говорила, что люблю – не могу, сбежала с проекта. Мы с Машей Бондарь перелезли через забор и бежали три километра по дороге. Я была вся в крови, грязная, но поняла, что за отношения надо бороться и решила Макса возвращать.