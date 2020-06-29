Недавно Клавдия Безверхова вернулась на проект, чтобы построить отношения с Максимом Моргенштерном. За совсем короткое время ребята стали жить вместе в палатке, не получив совместной комнаты, набили парные татуировки в знак своих чувств и даже решили пожениться.



Так, Макс сводил Клаву в ЗАГС, их бракосочетание запланировано на 8-ое августа. Ребята пообещали устроить эпатажную свадьбу в стриптиз-клубе и удивить как зрителей, так и коллектив телестройки.



Сейчас Клава активно готовится к своей свадьбе. Как призналась девушка, она выбрала три свадебных платья, которые будет менять во время торжества. После свадьбы Безверхова может уехать жить в США, ведь Макс там работал до своего прихода на телестройку, либо переехать в другой город России, так как Москва Моргенштерну не нравится. Мама Клавы даже смирилась с этим фактом и призналась, что полностью поддержит любое решение дочери.