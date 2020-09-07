Клавдия Безверхова призналась, что собирается вернуть Максима Моргенштерна.

Каждый день в гонку за сердце Максима Моргенштерна вступаю новые девушки. Клава решила попытать счастье ещё раз и не прогадала.

«Не знаю, зачем мне это нужно. С головой у меня явно непорядок. Но я хочу вернуть эти отношения. Макс говорит, что у него чувств нет. Ничего не меняется, в принципе. Я плачу и хочу уйти, но я простила ему все измены и хочу быть с этим человеком», – откровенно заявила Безверхова.

Сможет ли Клава добиться своего? Или насильно мил не будешь? Узнаешь в эфире!