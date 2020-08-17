Совсем недавно Клава Безверхова приставала в сильном алкогольном опьянении к своему бывшему молодому человеку Максиму Моргенштерну, предлагая ему возобновить отношения. После этого случая девушка призналась, что больше не хочет принимать алкоголь даже в малых количествах. Теперь Клава стремится заниматься только собой.



Безверхова до недавнего времени не теряла надежды на воссоединение с Моргенштерном, но теперь, похоже, она приняла ситуацию. Этот случай с алкоголем стал для неё «толчком» к изменению своего образа жизни. Из разговора в тот вечера девушка вообще ничего не помнит, но о случившемся не жалеет. Ведь она считает, что сделала правильно. Сначала у неё была сильная злость на парня, но после всего этого ей стало всё равно, и она хочет заниматься исключительно собой.



Теперь брюнетку не интересует Максим как парень из-за того, что он очень жёстко с ней поступил. Клава рассказала, что, несмотря на то, что они вместе находятся в периметре, она сможет побороть свои чувства. Ей достаточно будет всего два месяца, чтобы забыть былую любовь.