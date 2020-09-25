Постепенно «гарем» из поклонниц Моргенштерна распадается. Совсем недавно с ним мечтали быть многие девушки проекта, а теперь не осталось практически никого, даже самых стойких. Так, в дневном эфире от 24 сентября 2020 года Марсиага поспешила объявить себя парой с другим мужчиной. А теперь появилась информация, что и Клавдия Безверхова больше не сходит с ума по бывшему молодому человеку. Оказывается, девушка серьёзно задумалась поучаствовать в шоу на ТНТ «Холостяк».



Многие зрители давно заметили, что Клава вместе с мамой готова практически на всё ради крупных денег. Возможно, это к лучшему, что Максим не захотел уходить за Безверховой с проекта. Сейчас парень делает вид, что собирается создавать пару с Анной Мадан, но в соцсетях он открыто утверждает, что является свободным парнем, который открыт для новых любовных отношений.



Также Максим старается показать, что ему совершенно безразлична симпатия Марсиаги к другому молодому человеку, да и на Клаву Безверхову ему тоже наплевать. Хотя многие зрители считают такое поведение наигранным и неестественным.