Наконец-то Максим Моргенштерн решился познакомить свою избранницу с мамой. Для этого влюблённые отправились в Уфу – родной город Максима. Клава в восторге от такого поступка Моргенштерна, ведь до этого момента он показывал равнодушное отношение к своей девушке.



Ещё недавно Клава устраивала Моргенштерну проверку, предложив ему заселение втроём с Марсиагой. На это парень отреагировал вполне нормально и тут же пошёл на свидание с соседкой. Такое поведение привело в бешенство Клаву. Да и в целом между ребятами было немало конфликтов и разногласий. Но сейчас, похоже, страсти поутихли, и в паре царит гармония.



Стоит напомнить, что Клава и Максим всего через несколько дней знакомства приняли решение пожениться и тут же подали заявление в ЗАГС. Им была назначена дата свадьбы – 8 августа. Потом Максим решил перенести свадьбу из-за сомнений, что Клава – именно та девушка, которая ему нужна.

Сейчас Безверхова очень радуется, что Моргенштерн показывает всю серьёзность своих намерений. В своём инстаграме Клава выложила видео, где отдыхает в ресторане с возлюбленным и его мамой. Судя по всему, знакомство прошло успешно.