Бывшая участница телестройки призналась, что скучает по молодому человеку, за которого собиралась замуж. Клава Безверхова не может сдержать эмоции и при воздействии алкоголя пишет сообщения бывшему возлюбленному. Кроме этого, она сочиняет песни о нём и верит в то, что когда-нибудь они снова будут вместе.



На проекте Клава частенько ревновала любимого, который активно общался и флиртовал с другими участницами. Сейчас, покинув проект, девушка постепенно залечивает душевные раны, но признаётся, что по-прежнему испытывает чувства к Моргенштерну. Девушка рассказала, что посвящает стихи и песни экс-бойфренду.



Клава поделилась, что чувствует себя хорошо в родных стенах, комфортно, но стоит ей напиться, как она уже не может сдерживаться и начинает писать бывшему парню. В ближайшее время Яна Захарова собирается устраивать вечеринку в честь дня рождения, куда приглашена Клава. Яна попросила Максима заблокировать Безверхову, ведь по пьяни девушка обязательно будет строчить ему сообщения и признаваться в любви. Кстати, Клава рассказала, что сейчас её общение с Максимом гораздо лучше и теплее, чем было в периметре.