День 21 июня нашими предками издревле считался мистическим. И его ждали с нетерпением, чтобы зарядиться здоровьем на год вперед и изменить свою жизнь к лучшему.

Астрономический рубеж весны и лета 21 июня по народному календарю называют Федоровым днем. В этот день было принято строить колодцы, вода в них будет всегда чистой и убережет от сглаза. Девушки плели венки и надевали их на головы. Наши предки избавлялись от старой одежды и обуви – бросали их в огонь с криками «Оплачено!»

В общем, если вы верите в приметы, то именно здесь и сейчас. Идите купаться в ближайшие водоемы, загадывайте свои желания, все сбудется, как говорили в старину – оплачено.

21 июня так же считался самым удобным днем для того, чтобы привлечь к себе богатство.

На этот счет мы решили узнать мнение профессионального кладоискателя. Часто ли выпадают на этот день золото-бриллианты?

— К реальному кладоискательству Федоров день отношения не имеет,- говорит Владимир Порыванов.- Наш профессиональный праздник в конце мая. Но сегодня нет таких, которые бегают по лесу в поисках, допустим, цветущего папоротника, который приведет к зарытому кладу. Все это старинные легенды, которые, впрочем, мы чтим, в том числе и 21 июня. Всегда есть надежда: а вдруг?

— Только не в этом году! Карантин, пандемия, наверное, расстроили планы вашего брата?

— Наоборот, для меня он оказался удачным. Конкуренты спрятались от коронавируса по дачам, а я поработал хорошо. Горшков и сундуков с золотыми монетами не нашел, но отыскал редкие медные и серебряные старинные монеты.

— Вы 25 лет в теме. На что ориентируетесь?

— Все вам расскажи! Наверное, на интуицию. Что вот здесь обязательно что-то должно быть. Сходятся дороги, большой водоем, старинный капитальный фундамент…

— Понял. Тот, кто подальше прячет клад, должен иметь четкие ориентиры — чтобы вернуться лет через 20-30 и узнать это место?

— Нет, по моему опыту, все клады, процентов 90, люди прятали на своей территории, в доме, в земляном полу!

— Старинные карты, схемы с крестиком, где зарыты сокровища, помогают? Им можно доверять?

— Это чистая шизофрения! Мне старинные карты помогают только в одном. Там указаны поселения, которых уже давно нет. Вот там я включаю свою интуицию!