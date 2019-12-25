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Китайцы хотят купить Федора Смолова за 7,5 млн евро

04:15 25/12/2019

Футболист Федор Смолов получил заманчивое предложение от китайского клуба. Речь идет о миллионах евро в год, пишут «Известия».

В своем свежем интервью нападающий московского «Локомотива» продемонстрировал предложение о сотрудничестве, которое ему прислал китайский клуб. Потенциальный работодатель посулил Смолову 7,5 млн евро в год, но при одном условии – футболисту придется переехать в Китай на три года.

Форвард столичного «железнодорожника» отказался от заманчивого предложения, сославшись на желание играть в Европе. Название клуба футболист не стал афишировать. Ранее спортсмен получал предложения от таких клубов, как дортмундская «Боруссия» и лондонский «Вест Хэм».

В «Локомотиве» Федор Смолов играет с августа 2018 года. Московскому клубу его переход из «Краснодара» обошелся в 7,5 млн евро.

В июне сообщалось, что нападающий московского «Локомотива» может перейти в другой клуб.



