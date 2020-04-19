Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает Ettoday со ссылкой на главу Уханьского института вирусологии Юаня Чжимина.

«На эту тему сейчас есть большое количество публикаций в научных изданиях. Опираясь на мои знания вирусологии, если говорить об искусственном синтезировании такого вируса, то сейчас нет никаких свидетельств, указывающих на то, что вирус был создан искусственно», — рассказал Чжимин.

По его словам, многие его коллеги-ученые сходятся во мнении, что если бы такой вирус был синтезирован в лабораторных условиях, то его создатели своими знаниями превосходили бы обычных людей.

«Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже располагает достаточными знаниями для того, чтобы воссоздать подобный вирус», — добавил вирусолог.

19 апреля главный инфекционист США Энтони Фаучи раскритиковал версию о возможном искусственном происхождении коронавируса. Он подчеркнул, что мутации, которые потребовались для того, чтобы получить вирус, полностью соответствуют передаче от животного к человеку.

В последнее время в американских СМИ активно тиражируется версия о том, что пандемия коронавируса возникла в ходе утечки SARS-COV-2 из лаборатории в китайском Ухане.

17 апреля лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение, так как содержит в себе частицы ВИЧ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на утро 19 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,3 млн человек, из них 160,7 тыс. скончались, 600,1 тыс. пациентов выписаны из больниц.