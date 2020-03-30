По внешнему виду и с технической точки зрения Hengtian L4600 повторяет TLC 200. Габариты Hengtian L4600: длина составляет 5 239 мм, ширина — 2 026 мм, высота — 1 932 мм, расстояние между осями достигает 2 950 мм.

«Конструкция кузова и рамного шасси модели создана на основе оригинального Land Cruiser 200, но, вероятнее всего, копия является пиратской», — пишет издание «Новые автомобили».

Автомобилю в базовом исполнении полагается бензиновый двигатель FT8VG46KH производства Futai Power Co объемом 4,6 литра с отдачей 286 л.с. Мотор сочетается с «автоматом». Внедорожник представят с пяти- и семиместным салоном. По некоторым данным, появится и бюджетная версия, под капотом которой установят 3,0-литровый силовой агрегат.

Напомним, с 2008 по 2016 года выпуск Toyota Land Cruiser 200 для китайского рынка был организован на СП FAW-Toyota в Чанчуне. Локальное производство было остановлено, так как «двухсотка» пользовалась минимальным спросом среди местных покупателей. Ныне LC200 поставляется на рынок КНР непосредственно из Японии, поэтому ценник на него довольно высокий — от 771 тысячи юаней, что в пересчете по актуальному курсу составляет около 8,5 млн. рублей. По прогнозам, «скопированный» Hengtian L4600 окажется значительно дешевле — 250 тысяч юаней (примерно 2,7 млн. рублей).

Официальная презентация китайского внедорожника пройдет на международном автосалоне в Пекине (напомним, его из-за распространения коронавирусной инфекции перенесли с конца апреля 2020-го на более поздний срок). Старт производства Hengtian L4600 намечен на середину текущего года.

Отметим, компания Hengtian Automobile работает с 2011 года, она располагает собственным автозаводом полного цикла в городе Яань провинции Сычуань. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 100 000 экземпляров машин ежегодно. До настоящего времени компания специализировалась исключительно на выпуске пикапов, поэтому L4600 будет первым полноценным внедорожником марки.