Напомним, дизайн Roewe RX5 весьма напоминает VW Tiguan. Технические характеристики и габариты модели также сопоставимы. Это сходство не случайно — Шао Джинфень, шеф-дизайнер концерна SAIC, несколько лет работал в Volkswagen, а после возвращения в Китай принимал непосредственное участие в разработке моделей Roewe RX5 и Roewe i6 (клон VW Passat).

Судя по снимкам, рестайлинговый RX5 получит массивную радиаторную решетку, переработанную головную оптику, иные задние фонари, а также модернизированные бампера.

«Под капотом нового RX5 устанавливается турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 169 л.с. или 2,0-литровый 220-сильный турбомотор. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-скоростной робот с двойным сцеплением. Привод — передний», — сообщает издание «Новые автомобили».

В арсенале кросса значатся: ABS, EBD, система стабилизации, мультимедийный комплекс с 10,4-дюймовым тачскрином, навигация, камера заднего вида, 6 подушек безопасности, датчики давления в шинах, легкосплавные колесные диски на 18 дюймов, электрорегулировки сидений водителя и переднего пассажира, климат-контроль на две зоны и стеклянная крыша.

Цены на новинку пока держатся в секрете. За дореформенный кросс дилеры просят от 98 800 до 148 800 юаней (от 1 085 000 до 1 665 000 рублей).