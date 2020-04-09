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Китайские отели отказались размещать граждан России и Европы в квартирах и номерах из-за страха заразиться коронавирусом. Об этом некоторые россияне рассказали РИА Новости.

Так, например, Иван Левкин, который прилетел в Гуанчжоу из Москвы 25 марта и прошел 14-дневный карантин, рассказал, что не может заселиться ни в один отель города, хотя жилье у него было заранее забронировано.

«Сейчас абсолютно во всех гостиницах Гуанчжоу отказывают во въезде иностранцам», — пояснил путешественник, добавив, что, со слов портье, полиция запретила гостиницам размещать жителей других государств.

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В итоге Левкину пришлось спать на коробках на складе своего знакомого. Он уже обратился в генконсульство за помощью.

Другая россиянка, Катерина Баева, прилетевшая в страну 18 марта, поделилась, что после прохождения карантина хозяйка квартиры попросила ее освободить помещение, сославшись на жалобы соседей.

«В итоге в большинстве районов мне отказали, сказав, что иностранцам сейчас не сдают. Но в одном я все-таки нашла, заключила контракт, оплатила», — рассказала Баева.

Тем не менее, когда дело дошло до перевоза вещей, администрация жилого комплекса запретила ей въезжать, поскольку она иностранка.

«Я должна покинуть квартиру, а заехать в новую не могу. В старой квартире я доживаю время без оплаты в счет депозита», — пожаловалась россиянка, добавив, что за все время пребывания в Китае ни разу с таким не сталкивалась.

Ранее в апреле живущая в китайском Шанхае россиянка описала ситуацию в стране после пандемии коронавируса. По ее словам, китайцы начали неоднозначно относиться к людям с европейской внешностью: от них отворачиваются, отсаживаются и морщатся, когда их видят. Вдобавок некоторые китайцы заявляют, что в распространении инфекции виноваты американцы.

29 марта власти Китая заявили о конце эпидемии коронавируса в стране. Накануне число подтвержденных случаев заражения инфекцией по всей стране составило менее трех тысяч. Таким образом, распространение инфекции там удалось остановить. 8 апреля власти Китая открыли город Ухань, с которого началось распространение инфекции.

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