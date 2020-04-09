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Отели и квартиры в аренду в китайском городе Гуанчжоу стали недоступны для россиян, пишет РИА «Новости».

По словам российских граждан, оказавшихся в Гуанчжоу, сейчас абсолютно во всех гостиницах города иностранцам отказывают во въезде.

«Восьмого апреля был мой первый день на свободе в Гуанчжоу после карантина. Весь день до самой ночи я и двое ребят пытались снять для меня квартиру или заселиться в отель. Нам так и не удалось это сделать», — рассказал Иван Левкин, прибывший в Китай по работе.

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По его словам, портье одного из отелей заявил, что полиция приказала не размещать граждан других стран.

Сейчас Иван вынужден ночевать на складе у своего знакомого.

Россиянку Катерину Баеву, которая живет в Гуанчжоу уже 12 лет, попросили освободить квартиру после того, как она съездила в Россию. Арендодатели объяснили свою просьбу недовольством соседей. Она отметила, что нашла другое жилье, но пока ей не разрешают туда заехать, потому что она иностранка.

В генконсульстве России в Гуанчжоу на запрос агентства ответили, что в связи с усилением мер противоэпидемиологического контроля не все отели Гуанчжоу имеют возможность расселять иностранных граждан, в том числе россиян. Консульство обратилось в канцелярию министерства иностранных дел с просьбой разъяснить ситуацию и предоставить список гостиниц, в которые могут поселиться граждане РФ.

Ранее «Рамблер» сообщал, что китайский город Суйфэньхэ на границе с Приморским краем полностью закрылся на карантин после нескольких случаев коронавируса, обнаруженных у граждан КНР, приехавших из России.

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