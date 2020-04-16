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Китайские медэксперты, прибывшие в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, посетили Городскую клиническую больницу №67 имени Л. А. Ворохобова, обменялись опытом с руководством больницы, сообщил РИА Новости представитель делегации китайских экспертов.

Правительство Китая направило в Россию группу экспертов-эпидемиологов, чтобы помочь России справиться с эпидемией коронавирусной пневмонии. Группа из 10 экспертов прибыла в Москву 11 апреля и пробудет до 18 апреля.

«16 апреля группа китайских медэкспертов, прибывшая в РФ для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, посетила Городскую клиническую больницу №67, обменялась опытом с главным врачом больницы Андреем Шкодой и специалистами больницы, а также осмотрела лаборатории для выявления коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также в ходе посещения больницы специалисты обеих стран обменялись опытом во многих вопросах диагностики и лечения COVID-19.

«Во время посещения больницы специалисты обеих стран провели тщательный обмен опытом по таким вопросам, как обнаружение вируса, диагностика заболевания, нормативы клинического лечения пациентов и их выписки, способы лечения тяжелобольных пациентов, запас ресурсов для лечения, защита медицинского персонала и организация работы и другим вопросам», — добавляется в сообщении.

Как отметил представитель делегации, обе стороны получили ответы на все вопросы, нашли полное взаимопонимание, откровенный и полный обмен информацией происходил в дружественной атмосфере.

Китайская сторона выразила благодарность за обмен мнениями и профессиональное сотрудничество на высоком уровне между российскими и китайскими специалистами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.

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