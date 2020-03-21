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Китайские эпидемиологи провели серию тестов вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе с участием добровольцев.

Рекомбинантный препарат на основе аденовирусного вектора продемонстрировал хорошие результаты на предыдущем этапе тестирования — с участием лабораторных животных.

В этапе клинических испытаний участвуют более сотни добровольцев. Их разделили на три группы. Каждый пациент получит различные дозы вакцины. Во время и после двухнедельного карантина добровольцев ждут медицинские обследования и тесты.

Затем участники клинических испытаний проведут под наблюдением еще не менее полугода, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что тест-систему на коронавирусную инфекцию могут представить для регистрации на следующей неделе.

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