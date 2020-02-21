Гражданку Китая, ехавшую из Киева в Москву на поезде, госпитализировали из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По словам собеседника агентства, женщину 1978 года рождения сняли с поезда под Брянском. Ее вагон оцепили, а попутчиков отправили под карантин.

На женщину с симптомами заболевания обратили внимание таможенники и сотрудники Роспотребнадзора: тепловизор показал, что температура ее тела составляет 38 градусов. Китаянку отправили в инфекционную больницу Брянска.

В одном вагоне с ней находились 24 человека, 22 пассажира и два проводника. Их доставят в Брянскую городскую больницу номер четыре на обследования. Для них выделили отдельный корпус и одноразовую посуду.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 2 247 человек, большинство из них умерли на территории материкового Китая. Общее число заболевших в мире превысило 76 тысяч, а выздоровели 18 468 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Иране, Египте, Бельгии, Канаде, Великобритании, Индии, Италии, Испании, Швеции, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Японии и США.

31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России, к 12 февраля их выписали.

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