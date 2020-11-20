Китайский агрегатор такси DiDi с 24 ноября будет запущен в 15 городах Поволжья и центрального региона России. Об этом сообщили ТАСС в российском представительстве компании.

«DiDi, крупнейший в мире технологический сервис по заказу поездок, объединяющий более 550 млн пользователей в 14 странах, расширяет работу в России и 24 ноября запускает сервис в 15 городах Поволжья и Центральной России. С 24 ноября DiDi Express будет доступен в Белгороде, Брянске, Владимире, Ижевске, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах», — рассказала PR-директор DiDi в России Ирина Гущина.

По ее словам, сервис в целях безопасности скрывает номера телефонов клиентов и позволяет пользователям добавить список доверенных лиц для экстренной связи и делиться маршрутом поездки с друзьями и близкими. Также в приложении есть кнопка для мгновенной связи с правоохранительными органами.

Напомним, агрегатор такси DiDi принадлежит китайской компании Didi Chuxing. О планах сервиса выйти на российский рынок впервые стало известно в 2017 году. Об этом тогда сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В ноябре 2016 года РФПИ вложился в Didi Chuxing, но сумма инвестиций не уточнялась.

В декабре прошлого года Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России (ООО «Диди Мобилити Рус»), а в начале этого года сообщалось, что компания DiDi начала поиски главы и других сотрудников офиса в России. В июне в магазине приложений Google Play появилось приложение DiDi для водителей, а в конце августа сервис начал работать в Казани. По данным самой компании, за два месяца DiDi стал вторым по величине сервисом такси в столице Татарстана.

Во время запуска в Казани в компании отмечали, что к платформе могут подключиться не только водители из таксопарков, но и индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрировав свой собственный автомобиль. В ходе льготного периода, продолжительность которого не уточнялась, комиссия сервиса составит 5%. Это примерно вдвое меньше комиссии, которую сейчас берут с водителей российские агрегаторы «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».