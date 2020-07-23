США должны предоставить доказательства якобы имевших место нарушений со стороны генерального консульства Китая в американском Хьюстоне (штат Техас), заявил генконсул КНР в Хьюстоне Цай Вэй.

«Предоставьте нам какие-нибудь доказательства, что-то фактическое … я знаю, что у вас, американцев, это называется верховенством права, и человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Если вы говорите, что мы что-то нарушили, то предоставьте нам доказательства. В противном случае мы невиновны, пока вы не докажете вину», — заявил генконсул Китая в эфире телеканала ABC13 Houston.

Также он призвал американскую сторону «проверить факты».

«Если вы говорите ложь или неправду 100 раз, то от этого они правдой не становятся», — подчеркнул генконсул.

Дипломат наряду с этим заявил, что «весьма удивлен» в связи с требованием США закрыть генконсульство, и подчеркнул, что никогда не предполагал, что с китайскими дипломатами «будут так относиться», поскольку они «прибыли для установления дружеских отношений и взаимопонимания между Китаем и США».

Цай Вэй указал также, что меры, принимаемые американской стороной, «вредят» американо-китайским отношениям.

Ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, о чем сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус. В МИД КНР заявили, что Китай примет решительные меры, если Вашингтон не изменит свое решение. Позднее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.