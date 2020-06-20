Индийским властям необходимо переключить внимание общественности с внутренних проблем, включая сложную эпидемиологическую ситуацию и медленное развитие экономики, и для этих целей хорошо подходит проблема приграничного противостояния с Китаем, заявил Mpravda.com профессор, глава института исследований региона Бенгальского залива при Шэньчжэньском университете Дай Юнхун.

Новый виток напряженности между двумя странами начался после стычки вечером 15 июня военных Индии и Китая в долине Галван. По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека — в это число включены погибшие и тяжелораненые.

«Несомненно, в Индии сейчас прежде всего необходимо контролировать и управлять общественным мнением и настроением масс… И конечно, контроль и управление общественным мнением включает перенос всеобщего внимания с таких проблем как медленное экономическое развитие и эпидемиологическая ситуация», — заявил Дай Юнхун.

Эксперт добавил, что ряд индийских СМИ и некоторые индийские чиновники раздувают ситуацию с инцидентом на границе.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуации в Индии, связанная с COVID-19, крайне тяжелая, число зараженных уже превысило 350 тысяч, погибли несколько тысяч человек, Индия, судя по всему, находится уже на 4 месте в мире по показателю серьезности эпидемиологической ситуации. Кроме того, уже прошел год с момента переизбрания Нарендры Моди на пост премьер-министра страны, и этот год его работы ничем особо не примечателен.

По словам эксперта, рассматривая отношения двух стран в историческом контексте, можно отметить, что в долгосрочном плане в отношениях двух стран преобладали дружба, мир и сотрудничество. Говоря о среднесрочной перспективе, следует отметить, что с момента обретения Индией независимости в 1947 и вплоть до 1959 года отношения Китая и Индии можно считать «медовым месяцем». Но в 1962 году произошел конфликт на китайско-индийской границе, и этот период стал самым неприятным в многотысячелетней истории отношений между Китаем и Индией.

Далее отношения двух стран нормализовались и сохраняли стабильность вплоть до противостояния в Докламе в 2017 году и в Ладакхе на линии фактического контроля в этом году.

Дай Юнхун напомнил, что после того, как в мае прошлого года Моди был переизбран на второй срок, он через 2-3 месяца начал предпринимать действия по отмене 370-ой статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. (5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх). Это, как и ожидалось, вызвало недовольство Пакистана.

«Вслед за этим появилась напряженность в отношениях с Непалом, опять же из-за пограничного вопроса. Далее последовали события с исторически принадлежащим Китаю регионом Ладакх, когда Индия объявила, что регион будет управляться напрямую федеральным правительством», — указал он.

Эксперт полагает, что «прошлогодние действия Индии были подготовкой к более крупным шагам в этом году и в последующие годы, так Индия шаг за шагом проверяет реакцию международного сообщества, то есть, как на ее действия (на границе – ред.) отреагируют крупные державы – Россия, США, Великобритания».

«Несмотря на то, что у Индии и Китая есть некоторые противоречия, исторически дружба и сотрудничество были основной линией отношений двух стран. Потому что только когда Китай и Индия объединят свои усилия и возьмут на себя больше международных обязательств, «азиатский век» действительно наступит», — добавил он.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

Командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенанта Хариндер Сингх 6 июня обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем. В МИД Индии по итогам прошедших 6 июня переговоров заявили, что Индия и Китай согласились урегулировать ситуацию мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях, однако уже 15 июня произошла стычка.