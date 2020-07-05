Китайский блогер рассказал своим соотечественникам о «воинственных русских», которые могут купаться даже при 70-градусных морозах, и объяснил, почему это возможно. По его словам, многие китайцы считают жителей России очень сильными людьми из-за их стойкости к низким температурам.

«Многие китайские туристы едут в Россию, укутавшись сверху донизу, при этом некоторые россияне ходят в юбках и шортах», — написал он на портале Sina.

Особое внимание блогер обратил на якутское село Оймякон, которое считается полюсом холода. Морозы в тех местах автор назвал ужасающими, однако отметил, что даже при такой экстремальной температуре «русские еще умудряются купаться».

Автор рассказал, что в Оймяконе есть место, где вода никогда не замерзает из-за горячего источника, хотя вокруг все покрыто толстым слоем льда. Именно поэтому русские не боятся замерзнуть, отметил он.