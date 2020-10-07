В ближайшее время в России могут начать продажи пикапа Great Wall Wingle 7, который станет первым автомобилем этой марки на российском рынке с 2015 года, когда Great Wall прекратила продажи машин в РФ.

О выходе этой модели на российский рынок впервые сообщили в феврале: тогда предполагалось, что Wingle 7 появится у дилеров в июне, а в октябре в продажу выйдет премиальный пикап Pao, но пандемия коронавируса изменила эти планы, отмечает портал «Китайские автомобили». Поставлять Wingle 7 будут с китайского предприятия в городе Баодин, и о локализации его производства на тульском заводе компании Haval (подразделение Great Wall) речь пока не идет.

Great Wall уже получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый пикап. Как следует из документов, его длина машины составляет 5395 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1760 мм. Колесная база составляет 3350 мм. В ОТТС также указано, что пикап будет доступен в версиях с бензиновым 2,4-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и 2,0-литровым турбодизелем мощностью 143 лошадиные силы. Оба двигателя будут работать в паре с механическими коробками передач, а все версии пикапа получат полный привод.

Также известно, что список оснащения Wingle 7 включает мультимедийную систему, кондиционер, подогрев сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики дождя и света, датчики давления в шинах, а также камеру заднего вида, пишет журнал «За рулем».

Стоимость пикапа Great Wall в России пока не разглашается. В Китае эту модель, оснащенную светодиодными фарами, круиз- и климат-контролем, камерой заднего вида и шестью подушками безопасности, можно купить примерно за 1 млн рублей, отмечает издание Motor.ru.