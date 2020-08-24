Врачи поддерживали ее жизнь с помощью аппаратов, а после девушка вернулась к обычной жизни. Хотя за несколько дней до этого она буквально умерла.

В Китае произошел очень любопытный случай – сердце молодой девушки не билось три дня, после чего она полностью восстановилась и вернулась к своей обычной жизни. Об этом пишет Global Times.

По данным издания, у 23-летней китаянки случился кардиогенный шок. Это острое патологическое состояние, при котором сердечно-сосудистая система оказывается неспособной обеспечить адекватный кровоток.

Из-за простуды, недосыпа, стресса и ослабленного иммунитета ее сердце не выдержало и остановилось. Медики применили экстракорпоральную мембранную оксигенацию, заменив на время сердце пациентки. При этом девушка была в сознании – она общалась с друзьями, делилась своими ощущениями.

Через три дня после остановки сердца оно снова смогло работать самостоятельно и девушка очень быстро восстановилась. Ее выписали и разрешили вернуться к обычной жизни. Между тем, ее история привлекла внимание общественности к проблемам китайской молодежи – многие страдают от недосыпа и недостаточно внимательно относятся к своему здоровью.

Так, по мнению врачей, их пациентка вероятнее всего не оказалась бы в такой ситуации, если бы не эти проблемы. Долгое время она недосыпала и питалась как попало, а когда простудилась, не лечилась должным образом — продолжала работать и активно проводить время.

Это едва не стоило ей жизни. Во многом девушке просто повезло – врачи вовремя наладили ее кровоток, а молодой организм быстро оправился.