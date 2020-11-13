Китай и еще 14 азиатских стран заключат самое крупное соглашение о свободной торговле в мире. Стороны подпишут документ на саммите АСЕАН, который пройдет 12-15 ноября, пишет Bloomberg.

В соглашении примут участие государства от Японии до Австралии и Новой Зеландии с совокупным населением в 2,2 миллиарда человек. Договор направлен на снижение торговых пошлин, укрепление цепочек поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, а также систематизацию новых правил электронной торговли.

Появление такого соглашения между азиатскими странами может поставить в невыгодное положение некоторые американские компании и другие транснациональные корпорации, которые находятся за пределами зоны свободной торговли. Это будет особенно ощутимо из-за подписания в 2017 году президентом Дональдом Трампом меморандума о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), в рамках которого планировалось создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, после отказа от ТТП Соединенные Штаты лишились возможности более эффективно уравновешивать растущее влияние Китая на своих соседей по региону.

Ранее агентство Bloomberg предрекло Китаю экономическое доминирование над США. Как отмечали аналитики, если в ближайшие годы темпы роста ВВП КНР сохранятся на прежнем уровне, то экономика страны, занимающая второе место в мире, в течение 10 лет обгонит США — лидера рейтинга.

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