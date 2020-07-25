Китай в субботу при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4B» успешно вывел на орбиту три гражданских спутника, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Пуск состоялся в субботу утром в 11.13 по местному времени (6.13 мск) с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси на севере Китая. Через некоторое время все три спутника вышли на заданную орбиту.

Аппарат «Цзыюань-3» (ZY-3) относится к серии разработанных в Китае спутников для стереоскопической съемки, необходимой для геодезической и картографической деятельности. Спутник будет находиться в пользовании министерства природных ресурсов КНР. Спутник «Цзыюань-3» будет работать вместе с ранее выведенными на орбиту двумя спутниками этой же серии и спутником «Гаофэн-7».

Второй аппарат — спутник «Лунсяянь», оборудованный детектором рентгеновского излучения. Третий — «Тяньци-10» станет частью создаваемой Китаем сети спутникового промышленного интернета вещей на низкой околоземной орбите. Планируется, что до конца года группировка спутников «Тяньци» будет насчитывать не менее 12 аппаратов.

Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» это уже 341-я миссия.