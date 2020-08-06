Китай выступает против инициативы США, чтобы Совет Безопасности ООН продлил оружейное эмбарго в отношении Ирана, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США подготовили проект резолюции СБ ООН по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, документ будет рассмотрен на следующей неделе.

"Мы не согласны с тем, чтобы США проталкивали в Совете Безопасности ООН продление оружейного эмбарго в отношении Ирана. Все требования резолюции 231 СБ ООН, в том числе и положения по оружейному эмбарго, в полной мере были выполнены", — заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что Китай будет и дальше вместе с международным сообществом защищать соглашение по ядерной программе Ирана и резолюции Совета Безопасности ООН, содействовать политическому решению иранской ядерной проблемы.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.