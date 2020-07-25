Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее газета Houston Chronicle сообщила, что китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне, после чего в здание вошли американские чиновники. По данным газеты, спустя 40 минут после установленного для закрытия консульства времени мужчина, который, вероятно, является представителем госдепа США, и еще несколько человек вошли в здание.

«Здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью Китая. В соответствии с «Венской конвенцией о консульских сношениях» и консульским соглашением Китая и США, американская сторона никоим образом не должна вторгаться на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне», — заявил дипломат, слова которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

По его словам, «Китай выразил резкое недовольство и решительный протест за насильственное вторжение американской стороны на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне, китайская сторона уже сделала США строгое представление».

«Китай в связи с этим предпримет законные и необходимые ответные меры», — указал он.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

После этого МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул МИД Китая.