Китай выразил США решительный протест из-за принятия закона о Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников за притеснение уйгуров, говорится в заявлении МИД КНР.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал закон о защите прав уйгуров в Китае, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников. Законопроект, позволяющий вводить санкции против китайских должностных лиц за притеснение уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, был в прошлом месяце одобрен обеими палатами американского конгресса.

«США приняли так называемый закон «О политике в отношении прав уйгуров 2020 года», этот так называемый законопроект умышленно дискредитирует ситуацию в области прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, осуществляет нападки на политику правительства Китая в Синьцзяне, открыто попирая международное права и основные нормы международных отношений, он стал грубым вмешательством во внутренние дела КНР», – говорится в заявлении МИД Китая.

В заявлении отмечается, что «правительство и народ Китая выражают в связи с этим возмущение и решительный протест».

«Мы хотим предупредить США, что дела Синьцзяна являются исключительно внутренним делом Китая, и не терпят никакого никакое иностранного вмешательства. Народ и правительство Китая полны решимости защищать интересы государственного суверенитета, развития и безопасности страны. Мы вновь призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить использовать вышеупомянутый законопроект, связанный с Синьцзяном, для нанесения ущерба интересам Китая и вмешательства во внутренние дела КНР», — подчеркнули в китайском МИД.

Подчеркивается, что «в противном случае Китай непременно примет решительные контрмеры, и ответственность за все вытекающие последствия будет нести американская сторона».

Западные страны и различные гуманитарные организации часто критикуют действия китайских властей в отношении мусульманского населения Синьцзяна, на что официальный Пекин отвечает, что в «центрах по перевоспитанию» уйгуры получают необходимые им новые навыки для того, чтобы найти хорошую работу и не подвергаться влиянию радикального фундаментализма.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в «перевоспитательных лагерях» ничем не подтверждена и не соответствует действительности.