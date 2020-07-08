Китай принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая. По его словам, Пекин продолжает «систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов, в то время как официальные лица КНР и другие граждане имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты».

«Мы решительно выступаем против (указанных — ред.) мер США, и в ответ на ошибочные действия американской стороны Китай принял решение ввести визовые ограничения в отношении граждан США за неприемлемое отношение к Тибету», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Китай не потерпит никакого иностранного вмешательства в дела Тибета.

«Мы призываем США прекратить использовать вопрос Тибета для вмешательства во внутренние дела Китая, чтобы не допустить дальнейшего ущерба для двусторонних отношений», — подчеркнул Чжао Лицзянь.