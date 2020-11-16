Китай и 14 других стран Азиатско-Тихоокеанского региона в воскресенье подписали крупнейшее торговое соглашение. В краткосрочной перспективе оно, вероятно, будет иметь больше геополитической значимости, нежели экономической, ускорив тренд отказа от глобализации в пользу регионализации.

Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) создает региональный блок, на который приходится около трети мирового экономического производства. В него вошли страны, раньше других сумевшие обуздать пандемию коронавируса, в том числе Вьетнам, Южная Корея и Новая Зеландия, а также Япония и Австралия. Примечательно отсутствие в составе блока Индии и США.

Экономисты сомневаются, что в краткосрочной перспективе ВРЭП будет существенно стимулировать экономический рост. При этом блок позиционирует Китай (чья растущая роль в мировой экономике последнее время является объектом пристального внимания) в качестве «центра региональной торговли и инвестиционных сетей, вытесняя США с позиций ведущей силы в Азиатско-Тихоокеанской экономической дипломатии», отмечает в записке для клиентов главный аналитик Gavekal Том Миллер.

Соглашение о торговле заключено в условиях, когда президент США Дональд Трамп отказывается от многосторонних сделок, отдавая предпочтение двухсторонним торговым договорам и торговым войнам. В начале своего президентского срока Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), в состав которого не входил Китай. Переговоры относительно ТТП велись при президенте Бараке Обаме, а новый избранный президент Джо Байден являлся его убежденным сторонником. По мнению экономистов, партнерство ВРЭП менее амбициозно, чем ТТП, предполагавшее введение строгих стандартов в отношении условий труда и защиты окружающей среды, регулирование вопросов интеллектуальной собственности и цифровой экономики.

Миллер пишет, что выход США из ТТП позволил Китаю претендовать на более значимую роль, захватив лидерство в торговой дипломатии и подстроив ВРЭП под собственные приоритеты. Кроме того, ВРЭП позволяет Китаю позиционировать себя как чемпиона глобализации и многостороннего сотрудничества, пишет в аналитической записке главный экономист Capital Economics Гарет Ледер. Он отмечает также, что участие в блоке помогает Китаю диктовать правила, регулирующую региональную торговлю.

Тогда объемы торговли Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже были весьма значительны, достигнув в 2018 году почти 3 трлн долларов США против 1,6 трлн долларов у США. Китай также был главным торговым партнером 20 стран региона. Такое экономическое могущество не могло не вызывать геополитической обеспокоенности, открывая США возможности для диалога о создании противовеса Китаю с заинтересованными странами.

Джо Байден уже поднимал вопрос об усилении роли США в международных отношениях Азиатско-Тихоокеанского региона, однако Миллер и Ледер сомневаются, что администрация Байдена присоединится к новой торговой сделке в ближайшем будущем. Миллер полагает, что Вашингтон сосредоточится на том, чтобы с помощью союзников снизить зависимость цепочек поставок от Китая. Переоценка цепочек поставки является элементом общего переосмысления идеи глобализации, результатом которого, по мнению многих компаний и экономистов, станет движение к созданию региональных блоков и размещению производств в близлежащих странах, а не по всему миру, для более локализованного обслуживания клиентов.

Миллер пишет, что администрация Байдена также может попробовать объединить усилия с такими странами, как Индия, которая не стала присоединяться к ВРЭП из-за опасений, что дешевый импорт из Китая подорвет ее собственный производственный сектор, или Австралия, пострадавшая от запретов на импорт со стороны Китая.

Что касается экономической значимости новой торговой сделки, то она в краткосрочной перспективе будет ограниченной. Более 70% торговли между странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) уже и так осуществляется при нулевых пошлинах, а соглашение, заключенное в 2014 году между Южной Кореей и Китаем, отменяет пошлины на 91% импорта. Таким образом, когда ВРЭП заработает в полном объеме (на что могут уйти годы) наибольшую выгоду оно, вероятно, принесет Японии.

С другой стороны, соглашение улучшит отношение к Азии среди инвесторов. Управляющие фондами последнее время выделяют на инвестиции в этом регионе все больше средств, отчасти потому что ему удалось добиться большего успеха в восстановлении после пандемии коронавируса, особенно Китаю, который, согласно прогнозам, в этом году будет единственной ведущей экономикой мира, продемонстрировавшей рост.

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