Китай предпримет все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов на фоне сообщений об обнаружении нового штамма гриппа, который потенциально может вызвать новую пандемию, заявил на брифинге во вторнике официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай внимательно следит за развитием ситуации (связанной с обнаружением нового потенциально опасного вируса). Мы предпримем все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов и вспышек (вызываемых ими заболеваний)», — сказал дипломат.

Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, в том числе несет в себе гены вируса H1N1/09, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет.

Данные в статье основаны на исследовании, которое проводилось с 2011 по 2018 год на свиноводческих фермах в 10 китайских провинция и в ветеринарных клиниках. Помимо этого, благодаря серологическому исследованию населения ученым удалось установить, что 10,4% (35 из 338) сотрудников свиноферм, у которых взяли анализы, имели антитела к вирусу G4 EA H1N1, чаще всего антитела выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет. -0-

