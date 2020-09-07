Китай поставил исторический рекорд по закупкам газа. В июле нынешнего года страна получила 12,252 миллиарда кубометров газа по трубопроводам и в сжиженном виде (на 27 процентов процентов больше, чем в июне 2020 года). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные таможенной статистики КНР.

Объем закупок в июле оказался на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. В июле Китай в том числе приобрел 5,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ). В июне этот показатель был равен пяти миллионам тонн. Страна является крупнейшим импортером природного газа. Китай закупает его у России, Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.

«Газпром» начал поставки в страну через «Силу Сибири» в конце 2019 года. При этом газ, идущий по этому маршруту, оказался самым дешевым для Китая (183 доллара за тысячу кубометров). В момент подписания договора в 2014 году Россия планировала продавать его дороже 350 долларов за тысячу кубометров.

В июне стало известно, что «Газпром» планирует увеличить поставки газа в Китай на 6 миллиардов кубометров в год, до 44 миллиардов кубометров. По словам председателя правления компании Алексея Миллера, в обозримом будущем экспорт газа в эту страну превысит 130 миллиардов кубометров в год.