Китай решил радикально изменить собственную экономику с помощью озеленения. К 2060 году КНР собирается выйти на нулевые выбросы углекислого газа в атмосферу с помощью перехода на альтернативные источники энергии, а также использования естественных поглотителей углерода, например, лесных массивов. Об этом пишет Bloomberg.

В настоящее время Китай — самая густонаселенная страна в мире и главный потребитель энергоресурсов. На его долю приходится больше всего выбросов в атмосферу углекислого газа. О цели к 2060 году снизить эмиссию до нуля Пекин объявил в конце сентября. Тогда же стало известно, что КНР в ближайшие пять лет нарастит расходы на «зеленые технологии», но конкретные шаги по достижению цели тогда не раскрывались.

Теперь Китай сообщил, что помимо перехода на альтернативные источники энергии КНР будет активно заниматься развитием идей утилизации и хранения углерода, а также озеленением. В случае с последним речь идет о концепции природоориентированных решений (Nature-Based Solutions), популярность которой сильно выросла в Китае за последние несколько лет. С ее помощью власти страны уже активно возрождают растительность и водно-болотистые угодья для возрождения нарушенных экосистем. Теперь же они хотят использовать концепцию и для естественной нейтрализации выбросов углерода.

Китайские власти утверждают, что с помощью в том числе лесных насаждений можно свести к нулю треть всего объема выбросов страны. Однако эксперты отмечают, что Китай не обязательно достигнет поставленной цели. Они ссылаются на результаты 40-летней кампании по озеленению в Китае, в рамках которой власти высаживали моновидовые леса. Исследователи установили, что леса, созданные в КНР и состоящие из одного вида деревьев, менее эффективны в поглощении углекислого газа по сравнению с многовидовыми.