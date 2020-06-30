Китай серьезно обеспокоен ситуацией с блокировкой властями Индии ряда популярных китайских приложений, заявил на брифинге во вторнике официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее пресс-служба правительства Индии сообщила, что власти страны запретили 59 приложений, «наносящих вред суверенитету, целостности обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка», в список запрещенных попали китайская социальная сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, а также приложения Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.

«Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с соответствующим заявлением индийской стороны», — заявил дипломат.

Пo его словам, в настоящее время китайская сторона занимается проверкой и выяснением деталей возникшей ситуации.

«Правительство КНР всегда требовало от китайских предприятий, чтобы они развивали международное сотрудничество на основе соблюдения международных правил и местного законодательства (страны, где они осуществляют деятельность – ред.). Индийское правительство в соответствии с рыночными принципами несет ответственность за защиту законных прав и интересов международных инвесторов, включая интересы китайских компаний», — сказал Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что деловое сотрудничество Китая и Индии взаимовыгодно и взаимовыигрышно, а создание искусственных помех для такого рода взаимодействия не соответствует интересам индийской стороны.