Китай призывает США прекратить односторонние незаконные санкции против Ирана, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.

По его словам, первопричина нынешнего кризиса с СВПД – выход США из соглашения и их односторонние санкции против Тегерана.

«Мы призываем США прекратить их незаконные односторонние санкции … и вернуться на правильный путь соблюдения СВПД в рамках резолюции 2231», — сказал Чжан Цзюнь.

По его словам, «Китай выступает против стремления США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана». Как указал постпред Китая, все положения резолюции 2231 должны исполняться, включая договоренности об ограничительных мерах, связанных с вооружениями.

«Выйдя из СВПД, США больше не участник (сделки – ред.) и не обладают правом запустить восстановление санкций (против Ирана – ред.) в Совете Безопасности», — заявил китайский постпред.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.