Политолог Андрей Перла предупредил, что китайский ответ на санкции США может нанести удар по России и обрушить цены на нефть и газ. Об этом сообщает «Царьград».

Как писал «Рамблер», в прошлом году власти Китая сочли вложения в американский госдолг очень рискованными и начали избавляться от ценных бумаг Казначейства США. В 2020-м Китая избавился от бумаг на 110 миллиардов, к июню 2020-го — еще на десять. США в ответ пригрозили отказом от выполнения долговых обязательств.

СМИ писали, что Китай в рамках торговой войны с США и из-за американских санкций может продать 20 процентов своего триллионного портфеля облигаций США.

Перла предупредил, что такой шаг Китая навредил бы не только Вашингтону, но и всему миру.

«Если Америке кирдык, то кирдык и всей мировой экономике. А если китайская атака не закончится успехом, Америка дополнительно укрепится», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что госдолг США составляет 105 процентов ВВП страны. Если кредиторы резко сбросят долговые обязательства, доллар и акции американских компаний рухнут, в первую очередь это коснется Google, Facebook и проектов Илона Маска.

«Кончится это нищетой для большинства американцев… И разорением всех, кто хоть что-нибудь поставлял на американский рынок. То есть тех же китайцев и тех же русских», — предупредил Перла.

Он объяснил, что США почти ничего не производят сами, поэтому, если американская экономика рухнет, на дно пойдут все, кто занимается производством для американских компаний. В первую очередь это случится с Китаем, «мировой фабрикой».

«Если рынок схлопнулся, покупатель исчезнет, и рабочие останутся ни с чем. Ровно таким же образом ни с чем останется и Россия. Да, мы не продаём Америке её же джинсы и айфоны. Но мы продаём всему миру нефть, газ, металл», — напомнил Перла.

Он отметил, что в периоды кризисов мировой экономике нужно меньше газа и нефти, цены на эти ресурсы начинают падать, как и случилось весной и летом 2020 года из-за коронавируса.