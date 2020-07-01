США могут попробовать и ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, это будет возможностью для Китая продемонстрировать решимость защищать себя и нанести ответный удар, заявил в среду представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжао Сяомин.

«Если они считают, что у них недостаточно хаоса у себя в стране, если они не переживают, что от санкций они потеряют больше, чем те, против кого они направлены, если они хотят это сделать возможностью для того, чтобы сместить внимание от своего кризиса, они могут попробовать. Для нас это возможность продемонстрировать свою решимость и возможность защищать себя и нанести ответный удар», — заявил на брифинге Чжан Сяомин.

Он напомнил, что США в последние дни уже объявили о так называемых ограничительных мерах, в ответ правительство Китая приняло решение ввести визовые ограничения в отношении американских лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга.

«Мы, китайцы, ценим взаимность. Если США примут меры, правительство Китая и правительство Гонконга примут ответные меры. Контрмеры будет приняты согласно ситуации», — подчеркнул чиновник.

В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за закона о защите национальной безопасности специального административного района страны — Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Ранее США ввели визовые ограничения для должностных лиц КПК, «ответственных за подрыв автономии Гонконга». Кроме того, прекращен экспорт оборонных технологий и технологий двойного назначения в Гонконг. Также будут ликвидированы преференции, которые действовали для этой территории.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.