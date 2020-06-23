Министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с главами МИД России и Индии предложил рассмотреть возможность создания «экспресс-коридоров» для передвижения людей и «зеленых коридоров» для передвижения грузов в условиях эпидемии COVID-19, говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

МИД Китая с 28 марта в рамках профилактики завоза из-за границы коронавирусной инфекции запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и некоторых других категорий лиц. По мере стабилизации эпидемиологической ситуации, власти Китая начали создавать с другими странами «экспресс-коридоры», который предполагают взаимный доступ определенных категорий граждан и менее жесткие правила карантина.

«Ван И предложил изучить возможность создания совместного механизма профилактики и контроля эпидемии, создания «экспресс-коридоров» для передвижения людей и «зеленых-коридоров» для передвижения грузов», — говорится в заявлении.

Кроме того, китайский министр также призвал индийскую и российскую сторону расширить сотрудничество в борьбе с COVID-19, развернуть сотрудничество в обмене информацией, а также разработке лекарств и вакцины, продолжать и дальше принимать эффективные меры для обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан, находящихся на территории друг друга.