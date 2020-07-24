со ссылкой на заявление МИД КНР.

Как подчеркнуло китайское министерство, это требование является законным и необходимым ответом, и ответственность за происходящее лежит на Вашингтоне.

Ранее США обязали Китай закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Вашингтон дал такое поручение, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

МИД КНР назвал это политической провокацией и пообещал предпринять ответные действия.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Китай жестко осадил США за слова о дипмиссии в Хьюстоне.

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