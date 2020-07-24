Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность, заявил МИД КНР.

Ранее США обязали Китай закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон дал такое поручение, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

МИД КНР назвал это политической провокацией и пообещал предпринять ответные действия.

В связи с этим утром 24 июля Пекин уведомил американское посольство, что Китай решил «отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», а также «выдвинул конкретные требования» к консульству «прекратить любую деятельность и мероприятия».

Как подчеркнуло китайское министерство, его требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.

Подчеркивается, что Китай не хотел бы видеть такую ситуацию в отношениях Пекина и Вашингтона, которая возникла в настоящий момент, «ответственность полностью лежит на США».