Китай непременно примет ответные меры на решение США закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможности закрыть генконсульство США в Чэнду в юго-западной провинции Сычуань в ответ на аналогичные действия в отношении китайского генконсульства в Хьюстоне. Агентство Рейтер сообщало, что китайские власти могут закрыть американское генконсульство в Ухане.

«Что касается незаконных действий США, Китай непременно примет необходимые меры для защиты своих законных интересов», — заявил на брифинге Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения.

На территории континентального Китая действуют пять консульских учреждений США – в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть еще какие-то дипломатические учреждения в США.