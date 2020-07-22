Китай пока не готов открывать наземные пассажирские пункты пропуска на границе с Россией, это также касается инициативы российской стороны по организации временных коридоров на границе, заявил Mpravda.com генеральный консул РФ в городе Харбин Владимир Ощепков.

«Ситуация с работой наземных пунктов пропуска на российско-китайской границе в пассажирском направлении остается прежней. Несмотря на то, что регулярно обращаемся к китайской стороне с инициативой организации временных коридоров на границе, здесь пока не готовы к этому», — заявил дипломат.

Он отметил, что в Китае внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в приграничных российских регионах, где продолжают регистрироваться новые случаи коронавирусной инфекции. По данным российского оперштаба, накануне в Забайкальском крае, к примеру, были выявлены 25 новых случаев COVID-19.

«Безусловно, это вызывает настороженность у китайских партнёров, которые уже столкнулись со «второй» волной эпидемии в апреле и боятся её повторения. Тогда местные власти (КНР — ред.), откровенно говоря, не справились с большим числом инфицированных, прибывших из-за границы», — добавил Ощепков.

По его словам, объективно понять китайскую сторону можно, «очень сложно организовать качественный санитарно-эпидемиологический контроль на сухопутной границе, где проходят большие пассажирские потоки». «Поэтому в Китае продолжают держать открытой для внешнего мира только несколько воздушных гаваней, где внедрена и эффективно функционирует система выявления и изоляции вирусоносителей», — добавил Ощепков.

Он сообщил, что «сейчас они (грузовые пункты пропуска – ред.) функционируют в значительно ограниченном режиме в условиях эпидемии. Если погранпереход «Пограничный – Суйфэньхэ» работает вполовину своей мощности, то через автомобильный пункт пропуска «Забайкальск – Маньчжурия» проходит около трети объема грузов, по сравнению с нормальным режимом работы».

Генконсул также добавил, что «санитарно-эпидемиологические службы на погранпереходах продолжают выявлять положительные тесты на коронавирус у водителей грузовых автомобилей, и после каждого такого случая, приходится сажать на карантин всех, кто контактировал с заболевшими, проводить дезинфекцию, что, конечно же, сдерживает наращивание грузопотока».

«Тем не менее, надеемся, что российско-китайские погранпереходы в обозримой перспективе откроются для пассажирского сообщения. Со своей стороны будем прилагать для этого необходимые усилия», — подчеркнул собеседник агентства.